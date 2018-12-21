黄背心烧到英国 城堡侍卫罢工抗议年改

此内容发布于2018年12月22日 上午12:05

（法新社伦敦21日电） 英国伦敦塔（Tower of London）卫兵今天脱下传统红制服，穿上黄背心，并与其他历史地标工作人员一同罢工，抗议新年金制度。

造访中世纪古堡伦敦塔的游客55年来首次碰上罢工警戒线，因为负责维护汉普顿宫（Hampton Court Palace）及肯辛顿宫（Kensington Palace）的历史王宫协会（HRP）员工换上法国「黄背心」（Yellow Vest ）运动中显眼的象徵服装，发起罢工。

历史王宫协会以新年金制取代现有制度，其中包括提高提拨金。

历史王宫协会将要退休的员工狄瑞沙（Theresa）告诉法新社：「在这个新制度下，年轻员工会损失钱财。」

拒绝提供姓氏的狄瑞沙表示，这项改革对这些劳工来说难以接受，他们表示自己尽忠职守，提升英国君王政体形象，但薪水根本不算「令人称羡」。

「我们长久以来一直为历史王宫协会工作是因为（旧）制度很不错。」

历史王宫协会表示，已为11%受影响职员提供高额补偿金及过渡方案。

但这不足以安抚罢工民众，他们下定决心要让自己的声音被听见，因此聚集在伦敦塔外，挥舞写着「捍卫我们的退休金」的标语。

历史王宫协会执行长巴恩斯（John Barnes）表示：「我们完全尊重工会成员采取罢工的权利，但今天的罢工令人失望。」

「这不会改变我们结束确定给付制的决定。」

各大城堡在罢工期间仍然开放，月底及明年预料还会有罢工行动。

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