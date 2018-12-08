黄背心运动如雪球愈滚愈大 3大重点一览

此内容发布于2018年12月8日 上午1:20

（法新巴黎7日电） 法国政府承诺采取一连串行动，终结起因于人民不满政府调涨燃料税与生活水准下滑的「黄背心运动」。愈演愈烈的示威活动已上演一个多月，政府能否浇熄民众怒火？

以下是有关黄背心运动的重点整理：

●谁在抗议？

法国10月底爆发黄背心运动，抗议马克宏（Emmanuel Macron）政府计划调高燃料税，作为支持洁净能源倡议的一环。

然而，抗议调涨燃料税的黄背心运动如雪球般愈滚愈大，逐渐演变成更广泛的反政府运动，而示威人士大多是生活在小镇和乡村地区的人民。

许多人批评前投资银行家马克宏是傲慢的「富人总统」，忽视全国各地为生活挣扎的普罗大众。

穿上法国汽车驾驶必备的萤光黄背心，抗议人士11月17日首度在全国各地封堵道路和加油站抗议。

从那时起，许多人持续发起示威、瘫痪交通，还导致在繁忙的岁末假期来临前，出现燃料短缺的情况。

主办单位号召群众在每周六发起示威，首都巴黎的抗议现场上周末沦为警民冲突战场，导致200多辆汽车被焚毁，412人被捕。

●示威群众要什么？

不同示威人士有不同目标。这个在社群媒体扎根的草根运动没有广泛认可的领导人。

有些抗议人士聚焦降低燃料税和其他经济负担，表示许多家庭正为马克宏推动改革和振兴法国经济付出代价，尤其是低收入家庭。

其他人则针对马克宏，说他必须下台，对马克宏自去年上任后不久便为富人减税的决定怒不可遏。立即增加最低工资和养老金福利也是集会口号。

●他们为何构成挑战？

法国当局坦承没有意识到民怨有多深，也宣布暂停原订在明年1月1日的上调燃料税计画，电力和天然气价格冻涨，严格的车辆排放管制也延后上路。

不过，示威群众和马克宏的政敌认为，这些举措来得太晚，规模也太小。

法国总理菲力普（Edouard Philippe）提出发放额外津贴给低薪劳工的想法。

但谈判并未取得任何成果，尤其是声称领导这项运动的示威人士在很大程度上拒绝受邀谈判，还有些抗议人士则是受到其他「黄背心」威胁。

令当局更加头痛的是，尽管巴黎上周陷入一片混乱，黄背心运动仍广受民众支持。

民调显示，70%至80%的受访者支持这些坚守立场的示威群众，而马克宏的支持率也掉到了23%的新低纪录。

黄背心运动先驱穆罗（Jacline Mouraud）说：「这项运动揭开法国数以百万计民众的生活是什么模样。」

穆罗今天接受法国第一大报「费加洛报」（Le Figaro）访问时说：「承认每个月底捉襟见肘，已不再是丢脸的事了。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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