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此内容发布于2018年11月27日 上午12:05 最后更新 - 2018年11月27日 -00:05

（法新社巴黎26日电） 反对法国政府调涨燃料税的「黄背心」运动，24日在巴黎香榭丽舍大道的抗议活动变调，当时有暴力分子沿途破坏公物及纵火，总统马克宏今天把抗议现场的照片比喻为「战争场景」。

由于黄背心抗议活动遭到暴力分子混入，巴黎香榭丽舍大道24日陷入一片混乱，有人放火焚烧路障、高档精品店橱窗被砸碎，交通号志更遭连根拔起。

当时法国警方发射5000多枚催泪弹到香榭丽舍大道上，消防人员还扑灭100多起火灾，所以才会出现这些流传到全球各地的惊人照片。

马克宏（Emmanuel Macron）在内阁会议表示：「大家不应低估照片对人们的冲击，法国和国外都是，从媒体上看到就如同战争场景。」

许多法国最高层级的反对派人士，特别是极右派政党「民族阵线」（FN）领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen），都不断鼓励过去9天席卷全国的反政府抗议者。

黄背心运动17日首度登场，约有30万民众自发性穿上萤光黄背心，在全国各地瘫痪交通与店家，以抗议法国政府调涨燃料税。

24日又有近10万人在全国各地展开第2次抗议，其中约有8000名示威者走上巴黎街头，这些抗议活动已经演变成对马克宏亲商政策的主要挑战。

法国上周一项民意调查显示，约有70%民众认为抗议活动具有正当性。（译者：陈彦钧/核稿：陈昱婷）

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