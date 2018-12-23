黄背心运动抗议者攻击警察 法总统吁恢复秩序

此内容发布于2018年12月23日 下午10:35

（法新社巴黎23日电） 法国「黄背心」反政府抗议历经第6个周末，参与人数不仅减少且活动变调，部分示威者还在首都巴黎暴力攻击警察，总统马克宏今天呼吁恢复「秩序」。

41岁的马克宏（Emmanuel Macron）目前正在非洲国家查德访问协助执行反恐任务的法国军队。马克宏表示：「现在必须要有秩序、平静及和谐。我们的国家需要这些。」

马克宏还说，国家「需要和谐、团结、对于坚定共同目标的真挚承诺，我们必须弥合分歧」。马克宏不断尝试抚平法国乡镇贫困劳动者的愤怒，他们不满消费力下降，更视政府的政策图利富人。

法国内政部数据指出，昨天有近4万人参加「黄背心」的第6波全国性抗议活动，人数较前一周减少一半。

前几个周末出现激烈冲突和全面性破坏事件的巴黎，这次抗议活动大致平和。

但到了昨天傍晚，着名的香榭丽舍大道（Champs Elysees）再次发生暴力冲突。

其中一起事件引发公众愤怒，3名骑乘摩托车的警察在香榭丽舍大道附近遭到示威群众攻击，他们被扔掷石块和其他物品，最终被迫仓促逃离现场。

在社群媒体广泛流传的影片显示，其中一名员警拔出手枪，并把枪口对准抗议群众。

之后这名警察和他的两名同事便在群众攻击下落荒而逃。

影片还显示，攻击发生前不久，这批员警向示威群众投掷震撼手榴弹。

马克宏接受BFM电视台访问时表示，这起暴力事件幕后主使将面临「最严厉的」法律制裁。（译者：陈彦钧/核稿：蔡佳敏）

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