此内容发布于2019年4月29日 上午8:35

（法新社巴黎29日电） 年初起，法国警察单位的自杀人数急遽攀升，警员公会怀疑是因受到去年底开始的「黄背心」抗议运动刺激。有鉴于此，政府今天设立员警自杀防治单位因应。

法国检方目前正针对近几周反政府黄背心示威群众的部分口号进行调查，其中有些口号呼吁员警尽快「自我了结」，引发舆论批判。

警察工会表示，自黄背心运动于去年11月爆发以来，员警长期承受高强度的心理压力，因为黄背心抗议行动往往演变为群众与员警的暴力冲突。

法国内政部的统计数据显示，年初以来，已有28名员警自杀。相较之下，去年一整年的员警自杀人数不过35人。

内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）今天主持巴黎的员警自杀防治办公室开幕。他表示：「我们必须突破恐惧和羞耻感，打破沉默。」

根据他的说法，官员也将研究他国警察单位和私人企业因应相关问题的实际作法和流程。

卡斯塔纳坦承，员警自杀率攀升和职务造成的身心压力有关。他说：「我不想再听到类似『这和勤务无关，而是个人问题』的说法了。」

另一方面，卡斯塔纳否认员警在非值勤时间持有勤务用枪是造成自杀率激升的原因。2015年巴黎发生超过120人死亡的恐怖攻击案后，警方开始采行这项措施。

卡斯塔纳指出：「枪枝使用在自杀案的占比近10年并无显着变化。」

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