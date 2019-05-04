此内容发布于2019年5月5日 上午12:20

（法新社巴黎4日电） 法国反政府示威迈入第25周，法国影星茱丽叶毕诺许（Juliette Binoche）和艾曼纽琵雅（Emmanuelle Beart）今天加入数以百计艺文界人士的行列，力挺「黄背心」运动。

有1400多人在左倾的「解放报」（Liberation）刊登的公开信中连署，茱丽叶毕诺许和艾曼纽琵雅也不例外。

这封公开信以「黄背心：我们不被愚弄！」为题，除了谴责诋毁这场运动的企图，也支持示威者要求更多社会和财政正义，呼吁当局采取激进措施，因应他们所谓的生态紧急状态。

艺文界人士在信中谴责当局针对黄背心运动采取愈来愈多镇压措施，还说联合国及欧洲联盟（EU）等国际组织已对此表达关切。

在信中连署的知名人士除了茱丽叶毕诺许和艾曼纽琵雅，还有导演、编剧和作曲人。茱丽叶毕诺许凭藉「英伦情人」（The English Patient）荣获奥斯卡最佳女配角奖，艾曼纽琵雅国际间较为耳熟能详的作品则包括「不可能的任务」（Mission Impossible）等。

黄背心运动人士在五一劳动节加入传统工会游行后，官方估计今天参与游行的人数有所下滑。

内政部表示，本周有1万8900人在全国各地集会，其中1460人在巴黎示威，较前一周的2万3600人大幅减少。

屡次质疑官方数据的主办单位则说，今天有4万291人在全国各地示威。

本周的示威游行相对平静，仅有少数人被捕，8人在巴黎遭拘留。

在向来力挺黄背心运动的西南部城市波尔多（Bordeaux），一名61岁的助教承认，这场运动已失去了一些动力。

波尔多前一周有2000多人参与示威，本周只有数百人。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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