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此内容发布于2018年3月18日 上午12:05 最后更新 - 2018年3月18日 -00:05

（法新澳洲伯斯18日电） 澳洲一家游泳俱乐部的黄色充气大鸭达芙妮（Daphne）下海后，被风吹向印度洋逃之夭夭，俱乐部因此在脸书发文悬赏找鸭。

这只鸭的主人是科本大师游泳俱乐部（Cockburn Masters Swimming Club），鸭子11日上午在伯斯（Perth）的库吉海滩（Coogee Beach）最后一次现身，当时俱乐部成员正在准备嘉年华会。

俱乐部负责人马尔（Peter Marr）说，他试图游在和露营车一样大的达芙妮后面，但达芙妮移动得太快。他昨天告诉澳洲广播公司（Australian Broadcasting Corporation）：「我大概是高估自己，也低估达芙妮渴望自由的程度，她就这样逃了。」

马尔俏皮地说：「我们预料，可能会有人要我们缴赎金。」「我们会以德报德的。」他说达芙妮要价900澳币（约新台币2万226元）。

俱乐部在脸书发布贴文悬赏，请网友「帮我们找心爱的达芙妮」，还说如果有人带这只逃跑的鸭子回家，明年便能免费参加所有活动，且能获得游泳商品。

澳洲广播公司说，有传闻这只鸭现身于西部滨海城市杰拉尔顿（Geraldton），约伯斯北边440公里处。（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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