（法新社伦敦15日电） 英国布伦海姆宫展出的黄金马桶被偷走，打造这件作品的义大利艺术家卡特兰说，他希望这是「受罗宾汉启发」的劫富济贫行动，而警方今天试图在重重难关下，找寻马桶的下落。

打造这个中看又中用黄金马桶「美国」（America）的卡特兰（Maurizio Cattelan）告诉「纽约时报」（NYT），刚听到关于昨天这起凌晨窃案的消息时，还以为是恶作剧。他说：「谁会笨到去偷马桶？我一时忘了那是黄金做的。」他接着说：「我希望这是场恶作剧。」

卡特兰形容这件18K金作品，是「呈现给99%公众的1%奢侈艺术品」。他表示：「我希望它仍是。我想以正面思考，认为这宗窃案是那种受罗宾汉（Robin Hood）启发的行动。」在英国民间传说中，罗宾汉是劫富济贫的窃贼。

名列联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产（World Heritage）的布伦海姆宫（Blenheim Palace）执行长哈尔（Dominic Hare）揭露，这个12日陈设但两天就被偷走的马桶，现已价值约500万至600万美元（约新台币1.6亿至1.9亿元）。

他告诉英国广播公司（BBC），英国铁血首相邱吉尔（Winston Churchill）出生的布伦海姆宫拥有复杂缜密的保全系统，但「我们显然得在那点上自我挑战」。他也说，黄金马桶「不是不可能被窃贼熔化」。

窃盗集团至少使用2辆车犯案，并在偷走马桶后造成破坏建物的水灾。

警方逮捕并拘留一名66岁男子，并于今天表示，他们仍在追踪几条线报。

黄金马桶「美国」是卡特兰作品展的一大亮点，并因曾打算借给美国总统川普而闻名。参观民众可以预约3分钟的如厕时段，在纽约古根汉（Guggenheim）美术馆展出时，一年中有超过10万人排队使用这个马桶。

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