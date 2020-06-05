此内容发布于2020年6月5日 上午3:20

（法新社明尼阿波利斯4日电） 数百名哀悼者今天聚集在美国明尼阿波利斯市追思遭警方压颈窒息身亡的佛洛伊德。非裔民权牧师矢言，全体示威者将会抗争到底，直到「改变整个司法体系为止」。

从东岸到西岸，尽管当局实施宵禁，包括纽约、华盛顿、华盛顿特区、西雅图和洛杉矶等全美各大城市示威已持续第10个晚上。大多数是和平示威，现场场面哀戚。

在明尼阿波利斯市，佛洛伊德（George Floyd）的律师克鲁普（Benjamin Crump）告诉追悼者，他会为佛洛伊德讨回公道。46岁的佛洛伊德5月25日遭白人警察粗暴地以膝盖压脖在地将近9分钟，最后窒息死亡。

代表佛洛伊德家属的克鲁普说：「不是新型冠状病毒杀死了佛洛伊德，是其他大流行，是种族主义和歧视的大流行。」

群众站立默哀8分46秒，这是佛洛伊德遭员警压颈的时间长度。

佛洛伊德之死再度引爆非裔人士遭警方杀害的长期怒火，示威浪潮之大是自1968年美国民权斗士金恩博士（Martin Luther King Jr）遭刺杀以来首见。

随着要求种族正义的抗议从美国扩及到全球，非裔民权牧师夏普顿说，佛洛伊德不会白白牺牲。

65岁的夏普顿说：「该是我们以佛洛伊德之名挺身而出，叫你把膝盖从我们的脖子上拿开的时刻。」

他说：「乔治（佛洛伊德），你改变这个世界。我们将持续抗争，直到我们改变整个司法体系为止。」

佛洛伊德的家属、非裔民权领袖杰克森（Jesse Jackson）、明尼苏达州州长华兹（Tim Walz）与明州民主党籍参议员克罗布查（Amy Klobuchar），都参与这场在中北大学（North Central University）举行的追悼仪式。

当载着佛洛伊德灵柩的灵车抵达追思活动现场时，明尼阿波利斯市警局局长亚拉东多（Medaria Arradondo）单膝下跪致哀。佛洛伊德身亡地点摆满鲜花，聚集大量民众。（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

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