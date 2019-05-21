此内容发布于2019年5月21日 上午3:05

（法新社巴黎20日电） 一名男子今天徒手攀爬并且紧抓巴黎知名地标艾菲尔铁塔逾6小时，有关当局随即封锁铁塔并疏散游客，并劝下这名男子。

经营艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）的公司发声明表示，这名身分不明的男子已在「紧急救援团队手中」，铁塔明天稍早将正常开放。

这家公司表示，消防员从铁塔3楼观景台用绳索垂降到这名身穿黑衣的男子附近，成功劝下这名男子。

警员表示，这名男子「已被抓」。

由于男子未经授权攀爬艾菲尔铁塔，有关当局随即启动紧急程序，今天下午3点左右疏散铁塔上、下方空地以及毗邻战神广场（Champ-de-Mars）的游客。

法国最大观光景点之一艾菲尔铁塔突然关闭，让计划登上铁塔的游客相当沮丧。艾菲尔铁塔高度达324公尺。

来自加拿大魁北克（Quebec）的游客佛西尔夫妇（Sylvie and Celine Forcier）说：「我们真的很失望，我们只在这里待1周，这打乱我们整个计画。」

前一天在艾菲尔铁塔前庆祝新婚的洛杉矶游客史密斯夫妇（Justin and Karen Smith），原本希望今天能登塔，结果无法成行，让他们相当失望。

警方稍早告诉法新社，尽管已与这名男子商谈过了，仍不知道他攀爬艾菲尔铁塔的动机。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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