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此内容发布于2018年3月18日 下午10:20 最后更新 - 2018年3月18日 -22:20

（法新洛杉矶18日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）统计，「黑豹」本周捞进2700万美元，技压两部新片，连续5周蝉联票房冠军，还差几天就能打倒「复仇者联盟」成为北美最卖座英雄片。

迪士尼/漫威（Disney/Marvel）出品的英雄电影「黑豹」（Black Panther）由非裔男星查德威克鲍斯曼（Chadwick Boseman）主演，片中饰一个虚构非洲王国的超级英雄国王。本片北美票房刚破6亿美元大关，是2009年「阿凡达」（Avatar）之后，第一部连续5周夺冠的电影。

今年影业同期总票房已略高于去年，大可单独归功于「黑豹」的亮眼表现。娱乐周刊「综艺」（Variety）报导，「黑豹」距超越另一部漫威电影「复仇者联盟」（The Avengers）、篡居北美最卖座英雄片王位也只剩几天时间。

第2名是华纳兄弟（Warner Bros.）新片「古墓奇兵」（Tomb Raider），由瑞典女星艾莉西亚维肯特（Alicia Vikander）饰英勇好斗的主角萝拉卡芙特（Lara Croft），并找来多明尼克威斯特（Dominic West）和克莉斯汀史考特汤玛士（Kristin Scott Thomas）联袂出演，3天周末进帐2350万美元。

第3名杀出一匹黑马，由小成本制作的宗教电影「梦想心乐章」（I Can Only Imagine）爆冷出线。本片入袋1710万美元，是Roadside Attraction公司有史以来最卖座的电影。

「梦想心乐章」制作费用仅700万美元，由J.麦可.芬利（J. Michael Finley）饰演知名福音乐团的主唱，演员阵容还包括丹尼斯奎德（Dennis Quaid）及克萝丽丝莉姬曼（Cloris Leachman）。

上周亚军、迪士尼科幻冒险片「时间的皱摺」（A Wrinkle in Time）下滑两名，来到第4，票房1660万美元，是上周末进帐的一半。

第5名是福斯（Fox）新片「亲爱的初恋」（Love, Simon），票房1150万美元。本片由尼克罗宾森（Nick Robinson）主演，属典型爱情片，但据称是主流电影公司制作、第一部由同志少年角度拍摄的浪漫爱情喜剧。

第6至第10名分别为：

第6，「游戏夜杀必死」（Game Night），560万美元。

第7，「比得兔」（Peter Rabbit），520万美元。

第8，「只杀陌生人」（The Strangers: Prey at Night），480万美元。

第9，「红雀」（Red Sparrow），450万美元。

第10，「猛龙怪客」（Death Wish），340万美元。（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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