2018年3月4日

(法新社洛杉矶4日电) 业界分析师表示,超级英雄大片「黑豹」(Black Panther)热潮本周持续发烧,北美上映仅第3周已海捞超过5亿美元,极有可能成为历来票房收入最高的电影之一。

北美院线联盟(Exhibitor Relations)表示,「黑豹」本周末3天估计进帐6570万美元。非裔男星查德威克鲍斯曼(Chadwick Boseman)在这部迪士尼漫威电影中,饰演一个虚构非洲王国的超级英雄国王。

根据「综艺」杂志网站(Variety.com),「黑豹」周末狂捞6570万美元,比排名第2、捞进1700万美元的谍报题材电影「红雀」(Red Sparrow)多出近3倍,冲上北美周末票房纪录第3高,仅次于9020万美元的「STAR WARS:原力觉醒」(Star Wars: The Force Awakens)和6850万美元的「阿凡达」(Avatar)。

「黑豹」全球票房已接近9亿美元,且还未在中国大陆上映。演员阵容包括露琵塔尼咏欧(Lupita Nyong'o)、麦可B乔丹(Michael B Jordan)、丹尼尔卡卢亚(Daniel Kaluuya)和马丁费里曼(Martin Freeman)。

奥斯卡影后珍妮佛劳伦斯(Jennifer Lawrence)在「红雀」中,饰演一名由芭蕾舞伶变身间谍的俄罗斯女子。主演这部惊悚动作片的演员卡司还有马提亚斯修奈尔(Matthias Schoenaerts)、杰瑞米艾朗(Jeremy Irons)和夏绿蒂兰普琳(Charlotte Rampling)。

名列第3的是米高梅公司(MGM)新作「猛龙怪客」(Death Wish),进帐1300万美元。剧情讲述动作巨星布鲁斯威利(Bruce Willis)饰演的医生在家人遭遇攻击后,誓死追凶报仇。同片演员还有文森多诺佛利欧(Vincent D'Onofrio)及伊丽莎白苏(Elisabeth Shue)。

华纳兄弟影业公司(Warner Bros. Pictures)的惊悚喜剧片「游戏夜杀必死」(Game Night)排名第4,赚进1070万美元。第5名则是上映4周、改编自碧雅翠丝・波特(Beatrix Potter)经典童书的索尼(Sony)家庭电影「比得兔」(Peter Rabbit),进帐1000万美元。

第6至第10名分别为:

第6,「灭。境」(Annihilation),570万美元。

第7,「野蛮游戏:疯狂丛林」(Jumanji: Welcome to the Jungle),450万美元。

第8,「格雷的五十道阴影:自由」(Fifty Shades Freed),330万美元。

第9,「大娱乐家」(The Greatest Showman) ,270万美元。

第10,「每,一天」(Every Day),160万美元。(译者:刘文瑜/核稿:陈昱婷)

