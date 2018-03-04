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此内容发布于2018年3月4日 下午10:05 最后更新 - 2018年3月4日 -22:05

（法新社洛杉矶4日电） 业界分析师表示，超级英雄大片「黑豹」（Black Panther）热潮本周持续发烧，北美上映仅第3周已海捞超过5亿美元，极有可能成为历来票房收入最高的电影之一。

北美院线联盟（Exhibitor Relations）表示，「黑豹」本周末3天估计进帐6570万美元。非裔男星查德威克鲍斯曼（Chadwick Boseman）在这部迪士尼漫威电影中，饰演一个虚构非洲王国的超级英雄国王。

根据「综艺」杂志网站（Variety.com），「黑豹」周末狂捞6570万美元，比排名第2、捞进1700万美元的谍报题材电影「红雀」（Red Sparrow）多出近3倍，冲上北美周末票房纪录第3高，仅次于9020万美元的「STAR WARS：原力觉醒」（Star Wars: The Force Awakens）和6850万美元的「阿凡达」（Avatar）。

「黑豹」全球票房已接近9亿美元，且还未在中国大陆上映。演员阵容包括露琵塔尼咏欧（Lupita Nyong'o）、麦可B乔丹（Michael B Jordan）、丹尼尔卡卢亚（Daniel Kaluuya）和马丁费里曼（Martin Freeman）。

奥斯卡影后珍妮佛劳伦斯（Jennifer Lawrence）在「红雀」中，饰演一名由芭蕾舞伶变身间谍的俄罗斯女子。主演这部惊悚动作片的演员卡司还有马提亚斯修奈尔（Matthias Schoenaerts）、杰瑞米艾朗（Jeremy Irons）和夏绿蒂兰普琳（Charlotte Rampling）。

名列第3的是米高梅公司（MGM）新作「猛龙怪客」（Death Wish），进帐1300万美元。剧情讲述动作巨星布鲁斯威利（Bruce Willis）饰演的医生在家人遭遇攻击后，誓死追凶报仇。同片演员还有文森多诺佛利欧（Vincent D'Onofrio）及伊丽莎白苏（Elisabeth Shue）。

华纳兄弟影业公司（Warner Bros. Pictures）的惊悚喜剧片「游戏夜杀必死」（Game Night）排名第4，赚进1070万美元。第5名则是上映4周、改编自碧雅翠丝・波特（Beatrix Potter）经典童书的索尼（Sony）家庭电影「比得兔」（Peter Rabbit），进帐1000万美元。

第6至第10名分别为：

第6，「灭。境」（Annihilation），570万美元。

第7，「野蛮游戏：疯狂丛林」（Jumanji: Welcome to the Jungle），450万美元。

第8，「格雷的五十道阴影：自由」（Fifty Shades Freed），330万美元。

第9，「大娱乐家」（The Greatest Showman） ，270万美元。

第10，「每，一天」（Every Day），160万美元。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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