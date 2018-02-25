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此内容发布于2018年2月25日 下午10:50 最后更新 - 2018年2月25日 -22:50

（法新洛杉矶25日电） 迪士尼（Disney）的「黑豹」（Black Panther）蝉联北美票房冠军，本周末估计进帐1亿800万美元，吸金指数破表，上映短短10天总票房就达4亿美元。

「黑豹」是漫威电影宇宙（Marvel Cinematic Universe）推出的第18部电影。根据北美院线联盟（Exhibitor Relations），「黑豹」上映第一个周末在美加狂捞2亿4220万美元，创下惊人纪录，10天总票房就来到4亿美元的天文数字。

「黑豹」在中国和日本都还没登场，全球票房已破7亿美元大关。

漫威影业（Marvel Studios）母公司迪士尼表示，「黑豹」是史上第4部上映第2个周末票房还破1亿美元的电影，其他3部为「STAR WARS：原力觉醒」（Star Wars: The Force Awakens）、「侏罗纪世界」（Jurassic World）和「复仇者联盟」（Marvel's The Avengers）。

「黑豹」由莱恩库格勒（Ryan Coogler）执导筒，配上查维克博斯曼（Chadwick Boseman）领衔的近清一色非裔卡司，是漫威系列片中，首部由非白人超级英雄挑大梁的电影。

演员阵容包括麦可B乔丹（Michael B Jordan）、露琵塔尼咏欧（Lupita Nyong'o）和丹尼尔卡卢亚（Daniel Kaluuya）。故事讲述博斯曼主演的超级英雄黑豹又名帝查拉（T'Challa），任瓦干达（Wakanda）的国王和守护者。瓦干达的科技先进、人民富庶，是非洲一个从未受殖民的乌托邦。

本周卖座第2的是新上档的黑色喜剧片「游戏夜杀必死」（Game Night），进帐1660万美元。

本片由杰森贝特曼（Jason Bateman）和瑞秋麦亚当斯（Rachel McAdams）主演，剧情描述一群好友展开游戏夜，却一步步陷入谋杀疑云。

第3名「比得兔」（Peter Rabbit）较上周掉一个名次，故事改编自碧雅翠丝・波特（Beatrix Potter）的经典童书。这部索尼（Sony）的家庭电影本周捞进1250万美元。

派拉蒙影业（Paramount）最新科幻恐怖片「灭绝」（Annihilation）本周末首映有些有气无力，落在第4名，仅进帐1100万美元。

第5名是「格雷的五十道阴影：自由」（Fifty Shades Freed），本周赚进690万美元。

第6至第10名分别为：

第6，「野蛮游戏：疯狂丛林」（Jumanji: Welcome to the Jungle），565万美元。

第7，「15：17巴黎列车」（The 15:17 to Paris），360万美元。

第8，「大娱乐家」（The Greatest Showman） ，340万美元。

第9，「每，一天」（Every Day），300万美元。

第10，「石器小英雄」（Early Man），170万美元。（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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