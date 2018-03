下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月25日 下午10:50 最后更新 - 2018年2月25日 -22:50

(法新洛杉矶25日电) 迪士尼(Disney)的「黑豹」(Black Panther)蝉联北美票房冠军,本周末估计进帐1亿800万美元,吸金指数破表,上映短短10天总票房就达4亿美元。

「黑豹」是漫威电影宇宙(Marvel Cinematic Universe)推出的第18部电影。根据北美院线联盟(Exhibitor Relations),「黑豹」上映第一个周末在美加狂捞2亿4220万美元,创下惊人纪录,10天总票房就来到4亿美元的天文数字。

「黑豹」在中国和日本都还没登场,全球票房已破7亿美元大关。

漫威影业(Marvel Studios)母公司迪士尼表示,「黑豹」是史上第4部上映第2个周末票房还破1亿美元的电影,其他3部为「STAR WARS:原力觉醒」(Star Wars: The Force Awakens)、「侏罗纪世界」(Jurassic World)和「复仇者联盟」(Marvel's The Avengers)。

「黑豹」由莱恩库格勒(Ryan Coogler)执导筒,配上查维克博斯曼(Chadwick Boseman)领衔的近清一色非裔卡司,是漫威系列片中,首部由非白人超级英雄挑大梁的电影。

演员阵容包括麦可B乔丹(Michael B Jordan)、露琵塔尼咏欧(Lupita Nyong'o)和丹尼尔卡卢亚(Daniel Kaluuya)。故事讲述博斯曼主演的超级英雄黑豹又名帝查拉(T'Challa),任瓦干达(Wakanda)的国王和守护者。瓦干达的科技先进、人民富庶,是非洲一个从未受殖民的乌托邦。

本周卖座第2的是新上档的黑色喜剧片「游戏夜杀必死」(Game Night),进帐1660万美元。

本片由杰森贝特曼(Jason Bateman)和瑞秋麦亚当斯(Rachel McAdams)主演,剧情描述一群好友展开游戏夜,却一步步陷入谋杀疑云。

第3名「比得兔」(Peter Rabbit)较上周掉一个名次,故事改编自碧雅翠丝・波特(Beatrix Potter)的经典童书。这部索尼(Sony)的家庭电影本周捞进1250万美元。

派拉蒙影业(Paramount)最新科幻恐怖片「灭绝」(Annihilation)本周末首映有些有气无力,落在第4名,仅进帐1100万美元。

第5名是「格雷的五十道阴影:自由」(Fifty Shades Freed),本周赚进690万美元。

第6至第10名分别为:

第6,「野蛮游戏:疯狂丛林」(Jumanji: Welcome to the Jungle),565万美元。

第7,「15:17巴黎列车」(The 15:17 to Paris),360万美元。

第8,「大娱乐家」(The Greatest Showman) ,340万美元。

第9,「每,一天」(Every Day),300万美元。

第10,「石器小英雄」(Early Man),170万美元。(译者:梁元龄/核稿:蔡佳敏)

