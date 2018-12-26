鼠肉比鸡肉猪肉受欢迎 印度东北部市场超夯

此内容发布于2018年12月26日 上午6:50

（法新社印度库马立卡塔26日电） 刚捕捉到的老鼠是假日菜肴首选，人群涌向印度东北部的一个市场，因为这里专门贩卖当地田地的老鼠。

料理老鼠时，一定要煮熟、去皮再用辛辣酱汁烹煮，在阿萨姆省（Assam）库马立卡塔村（Kumarikata），老鼠肉比鸡肉和猪肉更受顾客欢迎。

顾客购买数百只刚捕捉到的去皮老鼠肉，阿萨姆省的农夫表示，捕捉这些老鼠是要避免他们的田地遭受破坏。阿萨姆省与不丹（Bhutan）相邻。

老鼠成为贫穷的「原住民」（Adivasi）宝贵的收入来源，他们在阿萨姆省着名的茶园努力维持生计。

在采茶活动停歇的冬天，原住民会去稻田设置陷阱捕捉老鼠。

被认为是美味佳肴的老鼠肉，一公斤可卖约200卢比（约新台币88元），价格和鸡肉、猪肉一样高。

农夫表示，近年来，这个区域的老鼠数量不断增加。

库马立卡塔村鼠肉摊商索伦（Samba Soren）告诉法新社：「我们把陷阱设在田地，因为老鼠会吃大家的稻米。」

收割季节的晚上，原住民把这些陷阱放在老鼠洞入口；当它们出来搜寻猎物时，就会落入竹子制作的陷阱中。

摊商们必须在晚上工作，确保其他猎食者不会夺走死老鼠。部分老鼠体重超过一公斤，摊商表示，一个晚上可捕获10公斤至20公斤重的老鼠肉。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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