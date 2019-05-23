此内容发布于2019年5月23日 上午5:35

（法新社华盛顿23日电） 美国官员表示，猛烈龙卷风横扫密苏里州（Missouri），至少3人丧命。

密苏里州首府杰佛逊市（Jefferson）发布警报，建议居民找地方避难。同时豪雨、冰雹、强风和闪电侵袭密苏里州，毗邻的奥克拉荷马州（Oklahoma）和堪萨斯州（Kansas）也深受其害。

美国国家气象局（National Weather Service）发推文警告：「猛烈龙卷风确定来袭，即刻避难！」

密苏里州公共安全厅（Missouri Department of Public Safety）表示，杰佛逊市西南方270公里的戈登镇（Golden）证实有3人丧命，附近卡尔章克申市（Carl Junction）也有「数人受伤」。

杰佛逊市据报发生大量毁损情况，当局上传到推特（Twitter）的照片显示，电线断落且路树遭连根拔起。

由于接获通报有居民受困，紧急救难官员挨家挨户搜索。倾盆大雨过后，当局警告民众提防洪水泛滥。

电力公司Liberty Utilities Empire District在脸书（Facebook）写道，恶劣天候导致多处断电，约3500人无电可用。

密苏里州东部圣路易（St. Louis）郊外截至今天清晨，龙卷风警报仍未解除。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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