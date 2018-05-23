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此内容发布于2018年5月24日 上午12:20 最后更新 - 2018年5月24日 -00:20

（法新华盛顿23日电） 美国司法部今天表示，他们已查获了一个对危险��尸网路下指令的网域，其中有50万台家用及办公室网路的路由器都受感染。

司法部说，这个名为VPNFilter的��尸网路是由一个骇客组织所建置，组织名称变化多端，包括APT28、「兵风暴」（Pawn Storm）、「魔幻熊」（Fancy Bear）和Sofacy Group等。

美国情报单位过去曾将Sofacy Group与俄国的军事情报局（GRU）挂钩，众多私人电脑安全组织也曾指出两者有关。

在今天的行动中，司法部说他们取得搜查令，授权联邦调查局（FBI）查封VPNFilter��尸网路一部分指令系统的网域。

这个��尸网路锁定家用和办公室路由器，在网路用户几乎不会察觉的情况下，透过路由器散播��尸网路系统的指令，拦截流量并重新导回��尸网路。

一份与司法部声明同时发布的报告写道，网路设备巨擘思科（Cisco）表示，VPNFilter已至少感染54国的50万台装置。

知名路由器品牌如Linksys、MikroTik、NETGEAR和TP-Link都被锁定。

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