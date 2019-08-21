此内容发布于2019年8月21日 上午6:35

（法新社伦敦20日电） 预计明年4月上映的007系列最新钜制，片商今天公布片名为No Time To Die，剧中男主角詹姆斯庞德将由英国性格男星丹尼尔克雷格担纲，这也是他最后一次饰演庞德。

根据官方版剧情介绍，No Time To Die是第25部007情报员系列电影，这部承袭以往007系列的冒险犯难风格动作片，描述退役的庞德因剧中好友美国中情局探员费利克斯雷特（Felix Leiter）力邀而重出江湖，涉险救援被绑架的科学家。

全片目前仍在拍摄中，但是过程却波折不断，英国松木片厂（Pinewood Studios）6月发生爆炸波及一处场景，以致摄影棚毁损及一人受轻伤。

英国「太阳报」（The Sun）报导，因特效出错而发生这起3连爆的爆炸后，掀翻摄影棚的屋顶与多处墙面。

第5度主演庞德的英国男星丹尼尔克雷格（Daniel Craig）先前在牙买加拍片受伤脚踝动手术。

奥斯卡影帝雷米马利克（Rami Malek）在这部庞德迷引颈期盼的新片饰演反派角色。No Time To Die可说是丹尼尔克雷格饰演007长达8年的封箱之作。

英国男星雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）将再度跨刀饰演令庞德头痛的上司，还有法国女星蕾雅瑟度（Lea Seydoux）也来助阵，卡司阵容坚强。

应丹尼尔克雷格的要求，为No Time To Die注入更多有看头及增色的幽默诙谐元素，制作团队延揽曾因电视剧「伦敦生活」（Fleabag）获艾美奖提名的编剧华勒-布瑞吉（Phoebe Waller-Bridge）。

由于剧本的争议难摆平，以及奥斯卡金奖导演丹尼鲍伊（Danny Boyle）辞退改由「无境之兽」（Beasts of No Nation）的导演凯瑞福永（Cary Fukunaga）接手，以致全片的筹拍一再延宕。

No Time To Die预计明年4月3日在英国首映，5天后在美国上映。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

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