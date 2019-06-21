此内容发布于2019年6月21日 上午7:35

（法新社墨西哥市21日电） 墨西哥廉航「沃拉里斯」（Volaris）近日推出「家庭团圆」计画：来自哥斯大黎加、萨尔瓦多和瓜地马拉的非法移民只要付1美元买机票，即可自墨西哥飞回原乡。

墨国政府正试图遏止来自中美洲其他国家越来越多的非法移民入境。沃拉里斯航空公司透过在推特（Twitter）的官方帐号表示，「家庭团圆」计画的施行宗旨为「协助移民返乡」。

计画将于本月30日截止，实施对象为身处「非法移民情境」的其他中美洲国家人士，起飞地点包括位于邻近墨国与美国交界的蒂华纳（Tijuana）和华雷斯市（Ciudad Juarez）机场，以及瓜达拉哈拉（Guadalajara）和墨西哥市（Mexico City）机场。

根据报导，参加计画的乘客必须愿意有机位就搭乘，才能使用1元机票，但1元为税前价格，此外还有机场设施使用费等费用。墨西哥市机场对国际航班旅客收取45美元的机场使用费。

自左翼的墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）去年12月上台，并宣布实施较弹性的移民政策后，近几个月有大量移民自其他中美洲国家进入墨西哥，其中一些人则取道墨西哥入境美国，造成美墨关系紧张。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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