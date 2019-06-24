此内容发布于2019年6月25日 上午1:05

（法新社墨西哥市24日电） 墨西哥拉布拉多母搜救犬佛里达（Frida）因在2017年9月17日墨西哥毁灭性地震中英勇救人而享誉全球，工作多年的它今天正式光荣退役。

10岁的佛里达今天在墨西哥海军陆战队犬科单位典礼上退役。它曾在悲剧发生后数小时，穿戴护目镜和靴子，靠着嗅觉找到瓦砾堆下方的幸存者。

海军副部长芮登杜（Eduardo Redondo）说：「我们亲爱的拉布拉多犬佛里达，正要展开新时代。」

「佛里达偷走所有墨西哥人的心，在国外也受到众人喜爱，它的吠叫总是带来希望，也在伤痛及充满不确定的时刻带来宽慰。」

墨西哥海军表示，佛里达在10年服役生涯中，一共找到12名在瓦砾堆下的生还者和超过40具遗体，成就已经超越墨西哥任何一只搜救犬。

它参与过的救灾行动包括2016年的厄瓜多大地震、2010年的海地大地震、2015年瓜地马拉山崩，还有墨西哥��2013年的瓦斯气爆。

在震撼墨西哥市的规模7.1强震后，佛里达负责搜索雷柏沙曼（Rebsamen）小学瓦砾堆下的幸存者。这所小学共有19名学童及7名大人丧命。

佛里达的领犬员今天在仪式上，替它脱下着名的面具及靴子，它也获得象徵退休新生活的啃咬玩具。

芮登杜表示：「佛里达已完成任务，光荣退役。」（译者：侯文婷/核稿：刘文瑜）

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