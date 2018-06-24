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此内容发布于2018年6月24日 下午11:35 最后更新 - 2018年6月24日 -23:35

（法新罗马24日电） 义大利极右派内政部长萨尔维尼今天告诉外国慈善组织，停止营救利比亚外海的移民，即便一个组织表示，地中海有1000人的船在汪洋漂流，身陷险境。

义大利过去一直处在欧洲移民危机最前线。新上任的萨尔维尼（Matteo Salvini）誓言采取新的强硬立场，告诉救援团体停止搜救，让利比亚海岸警卫队去执行救援作业。

他说：「让利比亚当局去执行救援、善后、遣送（移民）回国的作业。他们已做一阵子了，没有贪婪的非政府组织船只干扰或制造麻烦。」

萨尔维尼说：「从现在开始，义大利港口会关起大门，不欢迎那些协助人口贩运的人。」

西班牙非政府组织「主动张开手臂」（Proactiva Open Arms）说，他们今天接获「7到8」封讯息，向他们通报地中海有船只陷入险境。

组织发言人蓝纽萨（Laura Lanuza）在利比亚海岸附近告诉法新社：「所有通报讯息加在一起，（受影响者）共计多达1000人。」

但她说，义大利海岸防卫队告诉他们，「不需要」他们救援，「利比亚海岸警卫队会处理搜救作业」。

蓝纽萨表示：「如果利比亚海岸警卫队介入协调，这些人全都会被送回利比亚。」

萨尔维尼今晚推文说，利比亚海岸警卫队已经救起「820名移民」。（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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