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此内容发布于2018年6月6日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月6日 -01:35

（法新社迈阿密5日电） 美国警方今天逮捕11名佛罗里达州男子，他们持有并散布儿童色情图片和影像，落网嫌犯包括迪士尼（Disney）和乐高乐园（Legoland）员工以及美国童军总会（BSA）志工。

11名嫌犯目前共遭控660项罪名。

警长朱德（Grady Judd）说：「我们一拿到搜索票，取得这些嫌犯用来下载和散布色情图片和影像的设备，我们将进行完整的取证分析。」

「我们很可能追加指控，控他们非法持有并散布儿童性虐图片和影像。」

朱德进一步表示，目前为止采集到都是警察已知的证据。现在还不清楚是否有当地的受害者，不过这仍是调查的一环。

落网嫌犯包括53岁、在迪士尼世界（Disney World）服装部担任专案经理的凯提（Roger Catey）。迪士尼这间位在佛州奥兰多（Orlando）的主题乐园每年吸引数百万名孩童和家庭光顾。

30岁嫌犯瓦尔加斯-贾西亚（Rickie Vargas-Garcia）是乐高主题乐园母公司默林娱乐公司（Merlin Entertainment）的乐高制造商，他坦承在网路上拐骗孩童拍裸照。

48岁嫌犯札波洛夫斯基（Edward Zaborowski）则被控持有4至6岁孩童色情图片。他是一名调酒师，同时在儿子参与的美国童军总会中担任志工。

朱德说：「家长们，你们必须知道你的小孩上哪些网站，因为你的小孩在哪，（掠夺者）就在哪。」（译者：叶俐纬/核稿：蔡佳敏）

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