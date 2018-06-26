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此内容发布于2018年6月26日 上午4:35 最后更新 - 2018年6月26日 -04:35

（法新社泰国美塞26日电） 12名儿童受困泰国北部一处淹水洞穴数日，心急如焚的家长在洞穴外率领大家祈祷，海军蛙人打包干粮，重新展开搜救行动。

这支少年足球队与教练23日前往这个洞穴，不幸遇到倾盆大雨，洞穴主要入口据信淹满了水，当局动员数以百计人员搜寻他们。

焦急的家属在洞穴外扎营，祈祷失踪儿童能够安全归来。这个洞穴位于缅甸与寮国边界附近，据信有好几公里长。

根据泰国媒体的画面，一名家长哭着说：「我的孩子啊！我来这里接你了。」还有一名母亲哭喊着：「快回家，我的孩子！」

这些小孩年龄介于11到16岁，在泰国雨季下起大雨，导致雨水淹进洞穴后，据信他们已经撤退到洞穴更深处。

在现场采访的法新社摄影记者说，当局派出公园官员与军警徒步搜索，同时一个空中团队准备搜寻现场。

配备氧气筒与干粮的海军海豹突击队（SEAL）蛙人，今天凌晨进入泰国北部清莱省的洞穴，现场持续下着小雨。

海军海豹突击队在脸书（Facebook）专页说：「我们在那个地区的团队凌晨进入洞穴，将持续走到洞穴尾端。」

由于洞穴内部手机收讯不良，从当地传出的资讯零散，海军持续搜寻这些小孩与教练，敦促民众耐心等待。

当局今天稍晚将派出水底机器人，协助搜索那个洞穴。（译者：张晓雯/核稿：刘学源）

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