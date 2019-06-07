此内容发布于2019年6月7日 上午8:05

（法新社约翰尼斯堡7日电） 南非官员今天表示，有民众在毗邻克鲁格国家公园的矿工社区看见14头逃脱狮子踪影，因此官员提醒附近民众提高警觉。

有人在法拉波瓦镇（Phalaborwa）外的弗斯科矿区（Foskor Mine）附近发现这些狮子的踪影。法拉波瓦镇毗邻克鲁格国家公园（Kruger National Park）西部边界。

北部林波波省（Limpopo）政府怀疑这些狮子是从克鲁格国家公园逃脱，省政府已出动护林员监控狮群，同时决定要把它们送往何处。

林波波省观光环境局在网路上发声明表示：「弗斯科矿区员工和民众务必随时保持警戒。」

林波波省观光环境局表示，省政府和公园官员开会认为必须捕捉狮子并送到克鲁格国家公园，但公园发言人费赫拉（Ike Phaahla）表示，这是行不通的，因为这批新来的狮群「会继续逃脱，原因是现有的优势狮群会赶走它们」。

他并说，公园外的任何动物「都是省政府的责任」。

费赫拉警告，狮群被捕获前，「在这个区域工作的民众处于危险之中」。

他告诉南非广播公司（SABC）：「野生动物与人类之间有可能爆发冲突，所以民众务必小心。」

目前不清楚这些狮子已在外游荡多久的时间。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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