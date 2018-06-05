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此内容发布于2018年6月6日 上午1:05 最后更新 - 2018年6月6日 -01:05

（法新社巴黎6日电） 媒体今天报导，法国一男子过去18个月内，靠同一款乐透彩票两度赢得百万欧元大奖，幸运赚进200万欧元（约新台币6969万元）。有数学家表示，这种罕见状况机率约为16兆分之1。

「巴黎人日报」（Le Parisien）报导，这名姓名未公开的幸运儿来自东部上萨瓦省（Haute-Savoie），他分别于2016年11月11日及今年5月18日，靠「我的百万」（My Million，暂译）彩票中奖。

「我的百万」与欧洲乐透彩（Euro Millions）为同一单位发行，每周在欧洲12个国家开奖2次，累积奖金惊人，有时甚至超过1亿欧元。

购买欧洲乐透彩的法国民众，也将自动进入「我的百万」抽奖活动，首奖为100万欧元，彩金较欧洲乐透彩低。

但与欧洲乐透彩不同的是，「我的百万」彩票上的号码是随机选号，玩家不能自由选择。

巴黎人日报引述数学家指出，赢得「我的百万」机率为1900万分之1，而赢得欧洲乐透彩的机率更低，为1 亿4000万分之1。

无独有偶，澳洲一名男子上个月也于一周内两度赢得当地乐透彩。

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