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此内容发布于2018年7月13日 上午2:50 最后更新 - 2018年7月13日 -02:50

（法新社华盛顿12日电） 美国黑人少年提尔（Emmett Till）1955年遭残酷杀害，行凶的2名白人男子被全为白人的陪审团无罪开释，事件当时燃起民权运动。美国司法部提交国会报告指出，全案将重启调查。

当时14岁的芝加哥少年提尔，1955年8月到南方的密西西比州找亲戚时，被人绑走并杀害。提尔残缺不全的尸体3天后在一条河里被人发现。提尔的母亲坚决要让棺木打开，将儿子死状公诸于世。

提尔死前数天，白人女子卡洛琳（Carolyn）指控提尔在一间店内抓着她并调戏。卡洛琳的丈夫布莱恩（Roy Bryant）与异母兄弟米拉姆（J.W. Milam）则因涉嫌杀害提尔被捕，但被陪审团无罪开释。

布莱恩与米拉姆后来在一次杂志访问里坦承杀了提尔。两人已分别于1994、1981年过世。

美国司法部今年3月在一份低调提交国会的报告里指基于「发现新事证」，他们已重启提尔被杀案的调查；司法部以尚在调查、无法提供进一步细节为由，没具体说明新事证为何。全案曾于2007年因当局称犯嫌已死而终止调查。

由泰森（Timothy B. Tyson）所着新书「提尔之血」（The Blood of Emmett Till，暂译）去年发行，卡洛琳在书中透露，她对案发当时情况说了谎。

书中引述她说：「那男孩所做的，全然不应让他遭遇那种下场。」

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