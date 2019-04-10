此内容发布于2019年4月10日 上午3:05

（法新社伦敦10日电） 国际特赦组织（Amnesty International）今天表示，2018年全球死刑处决人数几乎减少1/3，降至至少10年来最低水准。但若干国家处决人数却增加。

国际特赦组织发布年度报告指出，去年全球死刑处决人数由2017年的至少993人减为至少690人。伊朗、伊拉克、巴基斯坦和索马利亚处决人数都减少，其中伊朗因修改反毒法，处决人数更大幅减半。

不过报告发现，白俄罗斯、日本、新加坡、南苏丹和美国去年死刑处决人数增加，泰国则是10年来首度恢复执行死刑，斯里兰卡也威胁将跟进。

国际特赦组织秘书长奈度（Kumi Naidoo）表示：「尽管部分国家做法倒退，但若干行事最恶劣的国家处决人数显着减少。」他说，这样「戏剧化的」降幅，证明「即使最不可能动摇的国家，也开始改变他们的做法，了解到死刑并非解答」。

奈度还说：「这是充满希望的徵兆，显示这个残酷的惩罚归于过往历史，只是迟早的问题。」

然而，国际特赦组织的统计并未包含死刑处决大国中国，因当地处决人数列为国家机密。国际特赦组织估计，中国每年有数以千计的人被判处死刑和处决。

国际特赦组织表示，除中国外，去年执行最多死刑的国家依序是伊朗的253人、沙乌地阿拉伯的149人、越南至少85人和伊拉克至少有52人。其中越南当局「前所未见」首度公布处决人数。

而日本、新加坡和南苏丹去年处决人数却来到各自数年来最高点。奈度表示，这3国「如今组成日渐稀有的少数」，他呼吁这些国家「采取勇敢行动，终止这个可憎的惩罚」。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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