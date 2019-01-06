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2018年金球奖 电视类得奖名单

（法新社洛杉矶6日电） 今年金球奖颁奖典礼今天在美国加州洛杉矶举行，以下为电视类完整得奖名单。

最佳戏剧类影集：「美国谍梦」（The Americans）

最佳戏剧类影集女主角：吴珊卓（Sandra Oh）／「追杀夏娃」（Killing Eve）

最佳戏剧类影集男主角：理察麦登（Richard Madden）／「内政保镳」（Bodyguard）

最佳喜剧音乐类影集：「好莱坞教父」（The Kominsky Method）

最佳喜剧音乐类影集女主角：瑞秋布罗斯纳汉（Rachel Brosnahan）／「了不起的麦瑟尔夫人」（The Marvelous Mrs. Maisel）

最佳喜剧音乐类影集男主角：麦克道格拉斯（Michael Douglas）／「好莱坞教父」（The Kominsky Method）

最佳迷你影集或电视电影：「美国犯罪故事：凡赛斯遇刺案」（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story）

最佳迷你影集或电视电影女主角：派翠西亚艾奎特（Patricia Arquette）／「监欲风云」（Escape at Dannemora）

最佳迷你影集或电视电影男主角：达伦克里斯（Darren Criss）／「美国犯罪故事：凡赛斯遇刺案」（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story）

最佳迷你影集或电视电影女配角：派翠西亚克拉克森（Patricia Clarkson）／「利器」（Sharp Objects ）

最佳迷你影集或电视电影男配角：班维萧（Ben Whishaw）／「英式丑闻」（A Very English Scandal）。

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