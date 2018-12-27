2018美国最受景仰男女 欧巴马夫妇登榜首

此内容发布于2018年12月27日 下午9:05

（法新社华盛顿27日电） 根据盖洛普（Gallup）今天公布的民调，美国前第一夫人蜜雪儿挤下希拉蕊，成为最受美国人景仰的女性。前总统欧巴马连续第11年获选最受美国人景仰的男性。

盖洛普自1946年以来，每年都会推出这项年度民调，1976年除外。

盖洛普今年访问1025名美国人，15%表示他们最景仰的女性是蜜雪儿（Michelle Obama）。她目前正在为新书「成为这样的我：蜜雪儿．欧巴马」（Becoming）巡回宣传。

脱口秀主持人欧普拉（Oprah Winfrey）以5%排名第2，希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）和第一夫人梅兰妮亚．川普（Melania Trump）以4%并列第3。

希拉蕊曾22度荣登榜首，包括过去17年蝉联最受美国人景仰女性头衔。希拉蕊是2016年大选民主党总统候选人，曾任联邦参议员及国务卿。

19%受访者表示，欧巴马是他们最景仰的男性。美国总统川普以13%居次。美国前总统小布希（George W. Bush）和罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）以2% 并列第3。

盖洛普说，上述民调是本月3日到12日访问而成，抽样误差为正负4个百分点。

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