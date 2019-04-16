此内容发布于2019年4月16日 上午5:05

（法新社华盛顿15日电） 美国麻萨诸塞州前州长威尔德（Bill Weld）宣布投入2020年总统大选，寻求连任的美国总统川普如今除了18位民主党籍对手，如今在共和党党内初选也多了一位挑战者。

威尔德推文说：「算我一个！」他曾呼吁美国人民群起对抗当前发生在椭圆形办公室的「校园霸凌」。

对于是否出马挑战川普，现年73岁的威尔德深思熟虑了好几个月。他击败川普赢得共和党提名的机会可说是微乎其微，川普在党内人气依然相当高。

然而，威尔德决定参与初选，意味共和党内仍有人对川普作风感到不满，一是他向来不留情面地攻击对手，二是去年与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）举行高峰会时，他态度阿谀奉承，三是大批白人民族主义者2017年在维吉尼亚州集会，演变成致命暴力冲突后，川普事后说，双方人马当中都有「很好的人」，引发争议。

在威尔德宣布参选的影片中，旁白说，「美国有得选择」，「更好的美国，就从这里开始」。

这段两分钟影片强调威尔德1991年至1997年担任麻州州长的政绩，他平衡预算、减税、扫荡贪腐并协助改革社会福利。

影片内容也抨击川普令人不安的仇女言论，还说他曾嘲弄身障记者，要求墨西哥为美墨边境围墙买单这项承诺也没兑现。

威尔德卸任麻州州长后加入自由党（Libertarian Party），在2016年大选担任自由党总统候选人强生（Gary Johnson）副手，今年2月才重回共和党。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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