此内容发布于2020年1月6日 上午6:05

（法新社洛杉矶5日法新社）第77届金球奖颁奖典礼今天在美国洛杉矶举行，这场盛会不仅A咖巨星云集，还有许多令人难忘花絮，得奖人谈的不只电影，还包括澳洲大火、美国大选、宗教和时局。

●罗素克洛吁对澳洲大火采取行动

澳洲影帝罗素克洛（Russell Crowe）以影集「腥闻教父」（The Loudest Voice）拿下最佳迷你影集或电视电影男主角奖项，他虽未出席颁奖典礼，但针对澳洲大火与气候变迁议题传达有力讯息。

美国女星珍妮佛安妮斯顿（Jennifer Aniston）担任颁奖嘉宾时解释，罗素克洛未能出席，是因为他在家乡澳洲「保护他的家人免于毁灭性森林大火」。

珍妮佛安妮斯顿朗读罗素克洛的讯息表示：「无庸置疑，这场在澳洲出现的悲剧起因气候变迁。我们需要根据科学采取行动...。」

●埃及裔新科影帝拉米尤塞夫赞「真主至大」

埃及裔美国籍男星拉米尤塞夫（Ramy Youssef）以「拉米」（Ramy）一剧，夺得最佳喜剧音乐类影集男主角奖，但他上台的发言却有些引人侧目。

拉米尤塞夫说：「我想要感谢我的上帝。『真主至大』（Allahu Akbar）。感谢你，真主。」

「真主至大」一词在穆斯林世界是日常用语，但在部分西方人心中，这个用语已遭到扭曲，被认为与极端主义分子的攻击有关。

●蜜雪儿威廉丝促女性踊跃投票

美国女星蜜雪儿威廉丝（Michelle Williams）以影集「佛西／薇登」（Fosse/Verdon），拿下最佳迷你影集或电视电影女主角奖。她领奖时呼吁女性在今年总统大选时踊跃投票。

蜜雪儿威廉丝告诉观众：「身为女人或女孩，事情可能在不是出于我们选择的情况下，发生在我们身上。所以女人们，从18至118岁，到了投票的时候，请为自己的利益投票。」

●派翠西亚艾奎特警告美国处于「战争边缘」

美国女演员派翠西亚艾奎特（Patricia Arquette）则利用成为镁光灯焦点的机会，抨击美国政府空袭杀害伊朗高级军事将领后造成双方关系紧张。

派翠西亚艾奎特以「恶行」（The Act）一剧，荣获最佳迷你影集或电视电影女配角奖。她发表获奖感言时提及，当未来世代「回顾史册上的今晚，会看到一个处于战争边缘的国家」。

●与艾尔顿强的「52年婚姻」

描写英国流行音乐巨星艾尔顿强（Elton John）的传记电影「火箭人」（Rocket Man），以（I'm Gonna）Love Me Again赢得最佳原创歌曲奖项，创作人是艾尔顿强及英国音乐人伯尼陶平（Bernie Taupin）。

陶平在发表得奖感言时形容，他与艾尔顿强一起的歌曲创作生涯有如「52年的婚姻」。艾尔顿强则补述说，与陶平共同获奖是「我生命中最感动的时刻之一」。

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