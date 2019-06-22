此内容发布于2019年6月23日 上午1:35

（法新社布杰23日电） 法国为了让2024年巴黎奥运的观赛者顺利抵达比赛现场，将推动从机场搭乘空中计程车前赴赛场的计画。

目前游客从戴高乐机场（Charles de Gaulle）到「光之城」巴黎市区，搭乘火车或巴士要花费1小时的交通时间。

但若巴黎机场公司（Aeroports de Paris）、空中巴士（Airbus）及巴黎大众运输公司（RATP）成功，未来在飞机降落在跑道滑行停止后，就能出动自动驾驶的空中计程车，送乘客前往奥运目的地。

这些公司利用本周的巴黎航空展（Paris Air Show ）说明奥运提供绝佳的机会，带进垂直起降飞行器这项未来服务，他们也将开启可行性研究。

目前高速公路使用趋于饱和，甚至超过负荷，垂直起降飞行器的需求量就逐渐产生。

目的在减少戴高乐机场到市中心交通时间的铁路快线计画，已经延到奥运之后的2025年，使得奥运交通问题更加引人关注。

对于飞机制造商空中巴士、机场营运商巴黎机场公司，以及巴黎大众运输公司来说，奥运是展现法国处理城市交通能力的机会。

巴黎机场公司年底前会从巴黎周遭地区10处航空站选出一处作为「垂降场」，容纳所谓的空中计程车。

理想情况下，这项服务每6分钟就有空中计程车升空。

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