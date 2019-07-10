此内容发布于2019年7月10日 下午9:50

（法新社华盛顿10日电） 针对全球暖化，科学家今天依据乐观预测所做的分析报告指出，到了2050年，伦敦的气候会像今日的马德里、巴黎变得比较像坎培拉，而走在莫斯科宛如生活在保加利亚首都索菲亚。

而吉隆坡、雅加达与新加坡等热带地区主要城市，气候的变化将更为剧烈，前所未见的气候环境恐引发极端天气事件与严重干旱。

苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）的科学团队运用19个反映温度与降雨变化的变数，检视全球520座主要城市的气候。他们的报告发表在今天出刊的「公共科学图书馆期刊」（PLOS ONE）。

科学团队的预测值建立在一套刻意乐观的既有模型之上，也就是说，它假设全球二氧化碳排放量会因各国实施绿能政策而在本世纪中稳定下来，同时假设全球气温平均增幅为摄氏1.4度。

科学团队接着比较各大城市目前与未来气候状况的雷同性，但所得结果却是可怕的。

在北半球，2050年各大城市的气候型态会更类似往南朝赤道方向1000多公里的地方。

接近赤道的城市不会看到太过剧烈的暖化，但将有可能有更多的极端干旱与降雨。

总的来说，全球城市有77%将经历显着的气候变化，22%将经历「全新的」环境，诸如遭遇过去从未有过的状况。

在欧洲，夏冬两季将更为暖和，温度增加幅度分别来到摄氏3.5度与4.7度。

报告所使用的模式不是新的，它的目的是在汇整资料，激励决策者采取行动。

主要执笔人巴斯廷（Jean-Francois Bastin）告诉法新社：「这份报告的重点是试着让每个人都能了解气候变迁产生的后果。」

他说：「30多年来，大部分的人已同意气候变迁的事实，也同意气候变迁是由人为活动引起的。但我们尚未将这个共识转化为全球行动。」

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