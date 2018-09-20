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此内容发布于2018年9月20日 上午3:05 最后更新 - 2018年9月20日 -03:05

（法新社雪梨20日电） 澳洲有关当局今天说，景色宜人的海滩度假胜地在24小时内发生两起鲨鱼攻击事件，一名12岁女童伤势严重，一名46岁妇女也在与死神搏斗。

第一线应变人员表示，女童在澳洲北部的圣灵岛（Whitsundays）海域游泳时腿部被咬伤后，已由直升机送医。

昆士兰救护车局（Queensland Ambulance Service）说，「医护人员正在治疗一名腿部重伤且情况危急的女童」，但没有提供更多细节。

一名塔斯马尼亚妇女刚在同个区域遭遇鲨鱼攻击，24小时内又传出女童遇袭。

那名46岁妇女左腿被咬伤后，目前仍有生命危险。目击者形容事发经过很骇人。

目击者叶茨（Mark Yates）告诉澳洲广播公司（ABC）：「我当时看到这艘游艇停在距离我的船大约60公尺处，船上似乎有6个人，看起来感觉都很欢乐。」

「20分钟后听到尖叫声，我以为是他们在玩乐，但之后尖叫声持续传来，我起身去看个究竟，发现他们正将那名可怜的女子从水中拉上来。」

他还说：「当时到处都是血。」（译者：卢映孜/核稿：刘学源）

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