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此内容发布于2018年2月28日 上午3:20 最后更新 - 2018年2月28日 -03:20

（法新社伦敦27日电） 007系列电影制片人表示，执导过3部007电影的导演路易斯吉尔伯特（Lewis Gilbert）已辞世，享耆寿97岁。

两名制片人麦可威尔森（Michael G. Wilson）和芭芭拉布洛克里（Barbara Broccoli）今天表示，「得知我们亲爱的朋友路易斯吉尔伯特与世长辞，我们十分悲伤」；并说，路易斯吉尔伯特是「真正的绅士」。

「他为英国电影产业和007系列电影做出了重大贡献…他执导的电影不只受到我们喜爱，也被视为这个系列电影的经典之作。」

路易斯吉尔伯特导过1967年由史恩康纳莱（Sean Connery）主演的「雷霆谷」（You Only Live Twice），以及罗杰摩尔（Roger Moore）主演的1977年「海底城」（The Spy Who Loved Me）和1979年「太空城」（Moonraker）。

除了007系列电影外，他1966年也执导过米高肯恩（Michael Caine）主演的「风流奇男子」（Alfie），获奥斯卡金像奖4项提名。

路易斯吉尔伯特1920年出生于伦敦东区，首部执导电影为1945年的The 10 Year Plan，是部关于战后住宅问题的纪录片。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

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