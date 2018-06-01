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此内容发布于2018年6月1日 下午11:20 最后更新 - 2018年6月1日 -23:20

（法新社莫斯科1日电） 俄罗斯的退伍军人单位今天表示，1987年当时苏联介入阿富汗作战期间一架被击落的军机飞行员，原本因失踪多时已推定身亡，但近日却发现人还健在，并表达希望能回家。

俄国伞兵联合会会长瓦斯托洛金（Valery Vostrotin）告诉官方的「俄罗斯新闻社」（RIA Novosti）：「他还活着，令人非常吃惊，他现在需要帮助。」

瓦斯托洛金也是美俄营救战俘与失踪官兵联合委员会的俄方负责人，他以保密为由，拒绝透露飞行员姓名；不过俄国「工商日报」（Kommersant）报导，1987年只有一名苏联飞行员驾机遭击落，名叫潘特列古（Sergei Pantelyuk），来自俄国南部的罗斯托夫（Rostov）。

退役军人组织「战场兄弟会」（Battle Brotherhood）副会长加里宁（Vyacheslav Kalinin）告诉俄新社，那名1987年被击落的飞行员现在可能已年逾六旬，他现在希望能返家。加里宁表示，这名飞官可能人在巴基斯坦，阿富汗在巴基斯坦设有战俘营。

俄新社报导，在1979到1989年苏联介入阿富汗爆发战事，这段期间有125架苏联飞机在阿国遭击落；当苏军1989年撤离阿富汗时，约有300名军人被列失踪，此后有约30人被寻获并大多已返回母国。

地方退役军人组织还表示，这名失踪飞行员的母亲与妹妹也都还健在。

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