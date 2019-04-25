此内容发布于2019年4月25日 下午9:50

（法新社华盛顿25日电） 美国民主党总统参选人拜登竞选团队今天表示，拜登本月稍早致电30年前挺身指控大法官提名人性骚扰的希尔，对她经历的一切表达遗憾之意。

拜登（Joe Biden）今天宣布加入民主党党内总统提名初选，他长久以来一直面临1991年大法官提名人汤玛斯（Clarence Thomas）参议院任命听证会上，希尔（Anita Hill）出面指控他性骚扰而遭拷问的批评。当年听证会正是由拜登主持。

拜登本月稍早打的这通电话，显然是为了化解可能被拿来攻讦他的过去。拜登近来遭多名女性指控不当肢体接触。

拜登竞选团队发表声明说：「副总统拜登和希尔通过电话…两人私下对话，他对她经历的一切表达遗憾之意，并敬佩她对扭转性骚扰风气所做的一切。」

担任法学教授的希尔接受「纽约时报」访问，证实拜登致电的消息。不过，她也说，拜登并未道歉。

希尔说，并不确信拜登已接受她所说对她及其他遭性骚扰受害者造成的伤害。

「我不满意光说『我对你的遭遇感到遗憾』。当我知道会有实质改变、实际究责，以及实质目的时，我才会感到满意。」

希尔表示，在拜登为自己的行为负责前，她不会支持他参选。

「焦点放在向我道歉是一回事，但他必须对其他女性和美国大众道歉，因为我们现在知道全美各地国人对于眼前所见的一切有多失望。」

拜登上月在一场演说中表示：「时至今日，我深感后悔，后悔当时没有给她应有的听证会。我希望当初能有所作为。」

但拜登的说法遭到质疑，部分批评人士指出当年身为参院司法委员会主席的拜登可以决定听证会的进行。

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