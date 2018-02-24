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此内容发布于2018年2月25日 上午12:35 最后更新 - 2018年2月25日 -00:35

（法新社联合国总部24日电） 美国以协助北韩规避制裁为由，敦促联合国对33艘船只祭出全球港口禁令，并将27家航运公司列入黑名单。

美国向联合国制裁委员会提出要求之际，美国总统川普昨天宣布将对北韩核子和弹道飞弹计画祭出「历来最严厉制裁」。

日本支持美国向联合国提出的要求，对33艘船只中的3艘违反联合国决议，以「船对船交货」方式向北韩提供石油感到忧心。

假如委员会无人反对，包括北韩盟友中国大陆也点头，相关措施才能生效。

截至目前只有8艘船只因违反制裁，遭禁止进入全球各港口，美国的要求可望明显扩大黑名单，以使北韩海运网络陷入瘫痪。

联合国安理会去年通过一连串决议案，禁止北韩出口商品，目的在于切断北韩军事计画收入来源。

这些措施严格限制向北韩运送石油和精炼石油产品，不过联合国专家小组最近在报告中指平壤藐视制裁。

根据报告，北韩去年仍经由出口煤矿和钢铁及其它遭禁止的产品，获利近2亿美元。

美日两国强力支持实施制裁，作为将平壤带到谈判桌并终止北韩研发核武的施压手段。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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