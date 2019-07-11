（法新社梵蒂冈11日电） 教廷今天将掘开两座在19世纪上半叶下葬的公主墓。根据匿名密报，36年前失踪的教廷雇员女儿奥兰迪（Emanuela Orlandi）可能埋在墓中。奥兰迪失踪时才15岁。

奥兰迪1983年6月上完音乐课后就此失去音讯。多年来，义大利有不同故事版本流传，包括奥兰迪遭犯罪集团成员绑架，以利向教廷追讨欠款，或者被当作人质，以强迫教廷释放1981年企图暗杀教宗若望保禄二世的土耳其人阿卡（Mehmet Ali Agca）。

奥兰迪的兄长皮特罗（Pietro）将见证今天在条顿墓园（Teutonic Cemetery）的掘墓过程。安息于此墓园的多为操德语的天主教徒。皮特罗多年来一直锲而不舍地要求教廷对这起失踪案展开调查。

奥兰迪家人的委任律师日前收到一则匿名密报，包括一张上有天使像的坟墓照，以及短笺：「瞧天使指向何处」。

60岁的皮特罗告诉法新社：「我一直希望她还活着，且能见到她活着。但如果她已经死亡，被埋在那里，那就应该让埋藏多年的事真相大白。」

教廷今天挖出的遗骸，将交由法医人类学者亚屈迪（Giovanni Arcudi）鉴定。他可望在5小时内初步断定人骨年代和性别，但骨骸保存状态和保存环境仍将影响判定所需时间。

无论如何，亚屈迪都会执行DNA采样分析，以完全确定死者身分。完成相关工作约需60天。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题