（法新社日内瓦12日电） 俄罗斯、北韩等37国的驻联合国大使今天发表联名公开信，为中国对待新疆维吾尔人及其他少数族裔的作法护航，赞扬北京在人权领域的出色成就，与稍早西方20多国对北京的批评打对台。

来自欧洲、澳洲、加拿大、日本及纽西兰等22国驻联合国大使稍早共同致函联合国人权理事会（UNHRC），谴责中国在新疆对待维吾尔人与其他少数民族的方式。据报新疆当地有许多维吾尔人被拘留于再教育营。

但今天则有另一群与中国站在一起的国家站出来替北京发声，这些国家包括俄罗斯、沙乌地阿拉伯、奈及利亚、阿尔及利亚、北韩、缅甸、菲律宾、辛巴威、委内瑞拉、古巴、白俄罗斯、巴基斯坦、阿曼、科威特、卡达、阿拉伯联合大公国、巴林及许多非洲和中南美国家。

法新社报导，37国在公开信中说：「我们赞扬中国在人权领域上的出色成就。我们注意到，恐怖主义、分离主义、宗教极端主义对在新疆的各族裔造成巨大破坏。」

「如今，新疆重拾了安全与保障」37国也呼应中国对这些再教育营地称法，形容拘留营为「职业教育及训练中心」。

先前22国发表公开信批评中国时，要求将公开信列入联合国人权理事会官方文件；今天挺中的37国也要求比照办理。

从去年10月起，新疆的地方政府就已安排各国外交官与媒体参访一些再教育营。联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）也要求前往新疆进行实情访查。

北京已表态欢迎巴舍莱，但人权高专办公室强调，巴舍莱往访需有一些特定前提，包括能不受限地进入一些关键场所。（译者：侯文婷/核稿：陈亦伟）

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