下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年9月20日 上午1:35 最后更新 - 2018年9月20日 -01:35

（法新社华盛顿19日电） 德州警方今天说，因提供3D列印塑胶枪枝蓝图而成法律纠纷焦点的德州男子，因与未成年少女有性交易遭通缉。

奥斯汀警官欧菲塞（Troy Officer）今天说，威尔森（Cody Wilson）最后已知所在地在台湾台北。 欧菲塞告诉记者：「奥斯汀警察局组织犯罪部门警探对30岁白人男性威尔森提出性侵逮捕令。」

他说：「警方正与全国性和国际性执法伙伴合作，要找到他，将他绳之以法。」

欧菲塞说，这项罪名属二级重罪，最高可判处20年徒刑。

被害少女和威尔森在SugarDaddyMeet网站相识， 这个网站自我标榜是「寻求互惠关系的俏女郎和有钱男人的最佳老爹约会网站」。威尔森约见这名16岁少女，在旅馆发生性关系后，付给她500美元。

联邦政府多年来致力阻挠威尔森在网路上公布3D列印枪枝蓝图，但他6月时与川普政府达成协议，先在他的网站公开可供下载的枪枝蓝图。

好几个州联合控告他危及公共安全，一名联邦法官7月31日甚至发布临时命令，禁止他散布电子档蓝图。

威尔森那时说，他解读法官裁定仅限禁止免费在网路上散布枪枝蓝图，于是转而贩售3D列印枪枝档案，由买家自行出价。

威尔森认同无政府哲学，认为网路上自由交换想法是检验政府的行为。

Neuer Inhalt Horizontal Line