此内容发布于2019年5月3日 上午3:05

（法新社迈阿密3日电） 美国佛罗里达州1/5人口由移民构成，但议会今天通过禁止「庇护城市」的法案，要求当地执法部门与移民当局合作抓移民，与常将移民妖魔化为罪犯的总统川普政策口径一致。

佛罗里达州下议院以68对45票通过这项法案，并将法案送给共和党籍州长迪尚特（Ron DeSantis）签署。迪尚特是川普盟友，竞选州长时主张对非法移民采取强硬立场。

迪尚特在声明中说：「如果我们保护居民、促进社区安全，并在各个层级尊重执法工作，我们的州就会更强健。」

「地方执法单位能够且该与联邦政府合作，以确保问责权及司法权在我们的州里是一体的。」

这项即将成为法律的法案，要求警方及其他当地执法单位配合联邦机构的「移民拘捕」令，抓捕联邦法规下据信为「可驱逐境外人士」。

像旧金山、洛杉矶及纽约等庇护城市（sanctuary cities），当地执法部门限制与美国联邦移民官员合作。而根据当地媒体，佛罗里达州没有庇护城市。

根据美国人口调查与统计局，佛州2成人口是移民，而像在迈阿密和奥兰多等大城市，移民占近半数。

支持法案的州参议员、佛罗里达州共和党主席格鲁特斯（Joe Gruters）表示：「这项法案攸关尊重法治，攸关与联邦政府合作，也攸关促进公众安全。」

佛罗里达州是拉丁美洲移民聚集的中心，也是大批古巴人、委内瑞拉人及海地人的家园，法案通过后，美国民权联盟（ACLU）对佛州发布「旅游警示」。

美国民权联盟表示：「佛州居民，无论是公民还是非公民，以及游客，恐面临种族歧视及无适当理由被捕的风险。」

民权联盟并建议所有居民牢记移民律师的电话号码。（译者：侯文婷/核稿：陈政一）

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