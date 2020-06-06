此内容发布于2020年6月6日 上午4:20

（法新社巴西雷西夫5日电） 巴西一名非裔男童日前坠楼丧命，引发数百人今天上街游行，与美国反种族歧视抗议潮形成呼应。这名男童是在担任女佣的母亲将他托付给白人雇主时丧生。

5岁男童米格尔．达席瓦（Miguel da Silva）2日从9楼坠落丧命，这栋高耸的建筑物是他母亲从事帮佣工作的地点，位于巴西东北部培南布可州（Pernambuco）首府雷西夫（Recife）。

事发前男童的母亲因为要替雇主家外出遛狗，而将男童托付给白人女性雇主看顾。

巴西电视台播放的监视器画面显示，女佣外出后，白人雇主和站在运货电梯里的男童交谈，接着按电梯的顶楼按钮，让男童独自一人坐电梯登楼。媒体报导，男童走出电梯后，爬过一扇窗户并攀上阳台栏杆，接着坠楼身亡。

此事导致巴西爆发与美国类似的反种族歧视示威，。抗议群众走上雷西夫街头，手举写着「黑人的命也是命」的标语牌。

示威者费瑞拉（Nathalia Ferreira）说：「参与这场示威很重要，因为米格尔的生命代表其他众多非裔孩子和帮佣孩子的实际（生活）状况，我们每个人都可能与他有类似遭遇。」

为防范2019冠状病毒疾病（COVID-19），民众戴着口罩上街，并穿上印有男童照片的T恤，以法院为起点，走向男童坠楼身亡的大楼。

非裔族群占巴西总人口56%，平均收入只有白人的大约一半，且平均寿命较短。根据社运人士说法，非裔族群在巴西遭到根深柢固的歧视。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

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