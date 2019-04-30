此内容发布于2019年4月30日 上午3:35

（法新社巴格达29日电） 伊斯兰国（IS）行踪飘忽的首脑巴格达迪据称5年来首度露面，现身伊斯兰国今天公布的宣传影片，他坦承伊斯兰国在叙利亚的巴古斯败退，并扬言发动报复攻击。

这名全球头号要犯上次露脸是在2014年于伊拉克摩苏尔（Mosul），宣布在伊拉克和叙利亚成立跨国界的哈里发国（caliphate）。

在伊斯兰国媒体机构「准则」（al-Furqan）发布的影片中，这名据称是巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的男子提到伊斯兰国为保有最后据点巴古斯（Baghouz）所进行的数月战斗。巴古斯之战已在3月结束。

他盘坐垫子上向3名脸部经模糊化处理的男子说，「巴古斯之战已经结束」。

「真主命我们发动『圣战』，但并未命我们战胜。」

在影片的某个片断，被指是巴格达迪的这名男子并未出现在镜头前，但他说话提及4月21日复活节的斯里兰卡攻击事件，他说，这是「为了他们在巴古斯的兄弟复仇」。

他坚称：「经过此战后，还将有更多战斗。」

美国表示，目前正在评估影片真实性，并誓言继续对抗伊斯兰国的战争。美国悬赏2500万美元追缉巴格达迪。

国务院发言人表示，美国为首联军将「确保永久歼灭这些恐怖分子，并确定留下来的组织领导人接受应有的法律制裁」。

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