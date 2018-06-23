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此内容发布于2018年6月23日 上午3:20 最后更新 - 2018年6月23日 -03:20

（法新社马德里22日电） 由于性侵而遭判刑9年的5名男子因获准保释，今天在西班牙全国各地引发连续第2天抗议。

这几名男子在即时通讯软体WhatsApp群组自称「一帮人」，他们被控在2016年7月7日圣佛明节（San Fermin）登场时的班普罗纳（Pamplona）奔牛节期间，性侵一名当时18岁的女子。为期一周的圣佛明节吸引数万名访客。

这5人年龄在27到29岁间，4月因性侵被定罪，由于法院未认定受害人受到威吓或暴力，他们逃过包括强奸等更严重的性侵害罪名。

他们对刑期提请上诉，班普罗纳法院昨天裁定，在上诉结果出炉前，这5人得以6000欧元（约新台币21万元）获准保释。

5人在拘留近2年后获保释不久，数以千计各年龄层的民众今晚在马德里市中心司法部外示威。

这5人位于南部的家乡塞维亚（Seville）以及班普罗纳、格拉纳达（Granada）和其他城市也都有抗议活动。班普罗纳市府外，群众举起大型布条写着：「不要就是不要。正义！」

班普罗纳、毕尔包（Bilbao）、巴塞隆纳和其他城市昨天在法院这项裁定后，有数以千计民众发动抗议。

女性团体在社群媒体呼吁抗议，她们用的口号是：「如果那帮人走上街，我们也上街头。」

法院4月的裁决已引发数万人上街抗议。犯案男子以智慧手机将性侵过程录影下来，在他们的WhatsApp群组吹嘘，更加深民众对本案的愤慨。（译者：罗苑韶/核稿：徐崇哲）

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