此内容发布于2019年3月25日 下午7:50

（法新社迈阿密25日电） 佛罗里达州派克兰市高中校园枪击案案发一年多，两名幸存学生上周相继自杀，各界哀悼之际，2012年康乃狄克州新镇桑迪胡克小学枪击案一名罹难者的父亲今天也被发现自杀身亡。

49岁的芮奇曼（Jeremy Richman）在2012年12月的康州新镇（Newtown）桑迪胡克小学（Sandy Hook Elementary School）血案中失去6岁爱女艾维勒（Avielle），英国广播公司新闻网（BBC News）报导，当地时间今天上午7时左右，芮奇曼被人发现陈尸在他的办公室中。

桑迪胡克小学血案当年造成20名6岁及7岁儿童与6名职员丧生，20岁精神异常的枪手随后自杀身亡。

新镇警察局在声明中表示，芮奇曼「看似是自杀而亡，警方不会透露自杀方式或其他细节，仅表明这起死亡事件并无可疑之处」。警方表示，康州法医办公室预计今天稍晚会证实死因。

芮奇曼是近来第3起枪枝血案相关自杀案例。2018年2月佛州派克兰市道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）滥杀案幸存者艾罗（Sydney Aiello）本月17日轻生。她的母亲表示，艾罗生前一直为幸存者罪恶感所苦，前不久被诊断出罹患创伤后压力症候群（PTSD）。

接着于23日，仍在去年血案现场就读的一名学生也「看似自杀身亡」。警方没有公开这名学生的身分，但「迈阿密前锋报」（Miami Herald）表示死者是一名高二男学生。

道格拉斯中学血案共造成14名学生和3名职员丧生。

佛罗里达州紧急事故管理处主任莫斯柯维茨（Jared Moskowitz）呼吁州议员投入更多资源协助枪击血案生还者，他在推特上表示：「心理健康是跨党派议题，须立即采取行动，刻不容缓。」

珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。如果需谘商或相关协助可拨生命线专线「1995」或张老师服务专线「1980」。 （译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

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