此内容发布于2019年6月19日 上午12:50

（法新社东京19日电） 规模6.4强震撼动日本，日本气象厅今天凌晨解除海啸注意警报，尽管未立即传出重大灾损，不过有数千民宅暂时停电，新舄县和山形县至少16人受伤，所幸核电厂未受到影响。

气象厅昨天警告，一公尺高的海浪可能袭向东京以北的日本海沿岸，不过后来仅监测到10公分高海浪。气象厅在地震发生约2个半小时后，解除海啸注意警报。

依据日本标准，这起地震震度为6，距离震央300多公里远的首都也能感受摇晃。日本地震震度分级表分为0至7级。

根据美国地质调查所（USGS），这起强震规模为6.4。

日相安倍晋三告诉记者，政府会「处于最高警戒」，为可能在灾区展开救援行动做准备，并警告民众慎防强烈余震。

地方当局告诉法新社，这起地震至少造成16人受伤。新舄县灾害处理当局发表声明说，有4人受到轻伤。山形县有关当局则说，至少12人受伤，「我们仍在搜集详细资讯」。

这起深夜地震发生在人口大多稀少的地区，要立即评估灾损实属不易。

日本放送协会（NHK）引述目击者的话说，他们感受到强烈摇晃，摆在书架上的书掉落下来，家俱也移位。影像画面显示，一家餐厅的地板上满是破碎的杯子和玻璃。

日本放送协会报导，官员即刻停止这个地区的子弹列车服务，作为预防措施，数以千计民宅也暂时无电可用，不过列车服务和供电都已在今天上午恢复。

官员警告，由于「强震可能再度来袭」，居民应保持警戒，还说天气预报指这个地区接下来天气不佳，可能引发山崩。

政府发言人菅义伟昨天深夜在全国播映的电视记者会上说：「所有核电厂都未传出异常情况。」

菅义伟警告，「可能还会发生强烈摇晃」，还说当局正在检视有无灾损或人员受伤的迹象。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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