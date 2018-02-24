68届柏林影展 主要得奖名单
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（法新柏林24日电） 第68届柏林影展得奖名单今天揭晓，以下是主要得奖名单（片名暂译）：
最佳影片金熊奖：「禁身接触」（Touch Me Not），导演阿狄娜潘提琳（Adina Pintilie），罗马尼亚／德国／捷克／保加利亚／法国。
评审团大奖银熊奖：「面具」（Twarz; Mug），导演玛寇札塔叔莫斯卡（Malgorzata Szumowska），波兰。
最佳导演银熊奖：美国导演魏斯安德森（Wes Anderson），「犬之岛」（Isle of Dogs），英国／德国。
最佳女演员银熊奖：巴拉圭女星安娜布朗恩（Ana Brun），主演巴拉圭导演马塞洛马蒂内斯（Marcelo Martinessi）执导的 「女继承人」（Las herederas; The Heiresses），巴拉圭／德国／乌拉圭／挪威／巴西／法国。
最佳男演员银熊奖：法国男星安东尼巴琼（Anthony Bajon）主演法国导演塞德烈卡恩（Cedric Kahn）执导的「祈祷者」，（La priere ; The Prayer），法国。
最佳剧本银熊奖：「博物馆」（Museo ; Museum），编剧曼纽尔艾卡拉（Manuel Alcala）和阿隆索鲁伊兹帕拉西欧（Alonso Ruizpalacios），墨西哥。
阿尔弗雷德鲍尔奖（Alfred Bauer Prize）：「女继承人」。
最佳纪录片：「华德翰的华尔滋」（Waldheims Walzer ; The Waldheim Waltz），导演鲁斯贝克曼（Ruth Beckermann），奥地利。
最佳首部电影：「禁身接触」。
最佳短片金熊奖：「墙后的男人」（The Men Behind the Wall），导演伊利斯莫尔朵夫斯基（Ines Moldavsky），以色列。
泰迪熊奖同志相关议题最佳剧情片（Teddy for best feature film with gay or lesbian context）：「涂样人生」（Tinta Bruta ; Hard Paint），马修里欧隆（Marcio Reolon）和菲立佩马詹巴贺（Filipe Matzembacher）执导，巴西。
泰迪熊奖同志相关议题最佳纪录片（Teddy for best documentary film with gay or lesbian context），「红木属的悲剧」（Bixa Travesty），克劳第亚普莉希拉（Claudia Priscilla）和基寇高夫曼（Kiko Goifman）执导，巴西。（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）
法新社