下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月24日 下午9:35 最后更新 - 2018年2月24日 -21:35

(法新柏林24日电) 第68届柏林影展得奖名单今天揭晓,以下是主要得奖名单(片名暂译):

最佳影片金熊奖:「禁身接触」(Touch Me Not),导演阿狄娜潘提琳(Adina Pintilie),罗马尼亚/德国/捷克/保加利亚/法国。

评审团大奖银熊奖:「面具」(Twarz; Mug),导演玛寇札塔叔莫斯卡(Malgorzata Szumowska),波兰。

最佳导演银熊奖:美国导演魏斯安德森(Wes Anderson),「犬之岛」(Isle of Dogs),英国/德国。

最佳女演员银熊奖:巴拉圭女星安娜布朗恩(Ana Brun),主演巴拉圭导演马塞洛马蒂内斯(Marcelo Martinessi)执导的 「女继承人」(Las herederas; The Heiresses),巴拉圭/德国/乌拉圭/挪威/巴西/法国。

最佳男演员银熊奖:法国男星安东尼巴琼(Anthony Bajon)主演法国导演塞德烈卡恩(Cedric Kahn)执导的「祈祷者」,(La priere ; The Prayer),法国。

最佳剧本银熊奖:「博物馆」(Museo ; Museum),编剧曼纽尔艾卡拉(Manuel Alcala)和阿隆索鲁伊兹帕拉西欧(Alonso Ruizpalacios),墨西哥。

阿尔弗雷德鲍尔奖(Alfred Bauer Prize):「女继承人」。

最佳纪录片:「华德翰的华尔滋」(Waldheims Walzer ; The Waldheim Waltz),导演鲁斯贝克曼(Ruth Beckermann),奥地利。

最佳首部电影:「禁身接触」。

最佳短片金熊奖:「墙后的男人」(The Men Behind the Wall),导演伊利斯莫尔朵夫斯基(Ines Moldavsky),以色列。

泰迪熊奖同志相关议题最佳剧情片(Teddy for best feature film with gay or lesbian context):「涂样人生」(Tinta Bruta ; Hard Paint),马修里欧隆(Marcio Reolon)和菲立佩马詹巴贺(Filipe Matzembacher)执导,巴西。

泰迪熊奖同志相关议题最佳纪录片(Teddy for best documentary film with gay or lesbian context),「红木属的悲剧」(Bixa Travesty),克劳第亚普莉希拉(Claudia Priscilla)和基寇高夫曼(Kiko Goifman)执导,巴西。(译者:梁元龄/核稿:郑诗韵)

Neuer Inhalt Horizontal Line