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此内容发布于2018年9月17日 上午12:05 最后更新 - 2018年9月17日 -00:05

（法新社巴黎17日电） 世界经济论坛（WEF）研究报告今天指出，到了2025年底前，机器人将负担现有52%的工作任务，比例几乎是现在的2倍，尤其会计、客户管理、邮政及秘书等，会快速被机器取代。

总部位于瑞士的WEF声明表示：「到了2025年，目前所有职场工作项目会有一半以上由机器执行，远高于今日29%的比例。」

机器、演算法或用于解决问题的电脑处理程序都出现迅速变化，WEF预测「将可创造1亿3300万个新角色，接替从现在到2022年间将被取代的7500万个职缺」。

WEF「2018年未来就业」（The Future of Jobs 2018）报告预测，在会计、客户管理、工业、邮政及秘书等工作领域，机器人会迅速取代人类。

销售、行销和客户服务，还有电子商务（e-commerce）及社群媒体等需要「人力技能」的工作需求会有所增加。

研究报告发现，重大挑战将是重新培训工人，他们将面临学习新技能的压力，尤其是在「创造力、批判性思维及说服力」等领域。

这份报告调查了全球范围广泛的企业人事主管、公司高层，这些企业占全球产出的70%。

他们还认为，从现在到2022年之间，特别是航空业、旅行和旅游业将必须重新训练员工，并确认终身学习与适应将成为一股全面趋势。（译者：陈彦钧/核稿：陈亦伟）

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