70年来首度人口负成长 专家：不利中国经济发展

此内容发布于2019年1月3日 上午8:20

（法新社北京3日电） 专家指出，中国人口去年呈现负成长，为70年来首次。「人口危机」将对成长趋缓的中国经济造成更大压力。

中国是全世界人口最多的国家，近14亿，曾实施一胎化政策数十年，以控制人口成长。不过，为因应高龄化社会和劳动力萎缩的顾虑，中国政府在2016年开放二胎生育。

美国威斯康辛大学麦迪逊校区（University of Wisconsin-Madison）研究员易富贤的研究指出，尽管开放二胎，但去年中国全境婴儿安全出生人数较前年减少250万，与预测中的增加79万正好相反。

易富贤长期批评一胎化政策，他的着作先前在中国领导圈受到欢迎。

自1979年实施一胎化政策后，中国人口生育率大为下降，但前年实施的二胎政策并未使出生率如预期般增加，因而使人日益猜测，北京当局可能会进一步放宽生育限制。

易富贤研究过中国各地村庄城镇的公开出生资料，他指出，去年可谓「中国人口的历史转折点」，且其负成长可能是不可逆的趋势，原因包括生育年龄妇女人口减少，以及教育、保健和住房等费用居高不下，令新婚夫妻不愿生养孩子。

易富贤告诉法新社，去年是新中国1949年成立以来，首次出现人口负成长的一年；人口老化加速，经济活力却衰退。（译者：陈韵聿/核稿：张佑之）

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