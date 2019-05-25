（法新社法国坎城25日电） 72届坎城影展赢家今天出炉，南韩电影「寄生上流」（Parasite）夺得最高荣誉金棕榈奖。以下为法新社汇整的得奖名单。
● 金棕榈奖：「寄生上流」，南韩导演奉俊昊（Bong Joon-ho）
● 评审团大奖：「大西洋」（Atlantics，暂译），法国导演马提迪欧普（Mati Diop）
● 评审团奖：「悲惨世界」（Les Miserables，暂译），法国导演拉吉．李（Ladj Ly）；「夜鹰」（Nighthawk，暂译）巴西导演克雷贝蒙敦萨费柳（Kleber Mendonca Filho）
● 最佳导演奖：来自比利时的达顿兄弟（Jean-Pierre et Luc Dardenne），电影「年轻的阿罕默德」（Le Jeune Ahmed，暂译）
● 最佳女主角奖：英国演员艾蜜莉碧崔（Emily Beecham），电影「小魔花」（Little Joe）
● 最佳男主角奖：西班牙演员安东尼奥班德拉斯（Antonio Banderas），电影「痛苦与荣耀」（Pain & Glory）
● 评审团特别提及奖：艾利亚苏雷曼（Elia Suleiman），电影「一定是天堂」（It Must Be Heaven，暂译）
● 最佳剧本奖：法国编剧家席琳席安玛（Celine Sciamma）「火吻女孩的肖像」（Portrait of a Lady on Fire，暂译）